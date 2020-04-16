Схождение Благодатного огня пройдет без паломников

В храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников в связи с пандемией.

На схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме не пустят паломников из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter в четверг, 16 апреля.

"В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса", - сказано в сообщении.

При этом схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма. Обычно огонь доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину, но в этот раз верующих призывают воздержаться от посещений храмов из-за коронавируса.

Напомним, что ранее глава МОЗ обратился к украинцам перед Пасхой. Максим Степанов сказал, что власти не могут вмешиваться в дела церкви, но могут просить людей оставаться дома даже во время праздников.

Минздрав: Пасха дома должна остановить коронавирус

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