В Европе продлили карантинные меры

В Британии карантин продлили на три недели. В Португалии чрезвычайное положение продлили до 2 мая, а в Румынии - до 14 мая.

В ряде стран правительства продлевают карантинные меры из-за коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ в четверг, 16 апреля.

В частности, Великобритания продлевает карантин еще на три недели, пишет BBC.

"Если я начну давать вам искусственные и произвольные временные рамки, это станет самой безответственным вещью, поэтому я не могу этого делать", - заявил глава британского МИД Доминик Рааб, временно замещающий премьер-министра Бориса Джонсона

Рааб ссылается на индикаторы эффективности мер социального дистанцирования, но добавляет, что в Британии уровень заражения еще не снизился настолько, насколько нужно.

"Любое изменение мер социального дистанцирования сейчас может угрожать значительным увеличением инфекций", - резюмировал Рааб.

В свою очередь в Португалии до 2 мая продлили чрезвычайное положение, передает Sentinel & Enterprise. Тем не менее, в зависимости от того, как будет развиваться пандемия и с учетом опыта других европейских стран, в мае могут ослабить ограничения и частично открыть компании и учреждения.

Наконец, в Румынии чрезвычайное положение было продлено до 14 мая, информирует Romania Insider. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что пока нет никаких признаков замедления пандемии вопреки беспрецедентным ограничениям. При этом в правительстве все же надеются, что после 15 мая учебные заведения смогут восстановить работу.

Напомним, что Япония вводит режим ЧС по всей стране из-за пандемии. Власти ввели режим ЧС по всей стране, чтобы снизить потоки людей на "золотую неделю" - период праздников в конце апреля - начале мая.

Также сообщалось, что в Грузии ужесточили карантин. До 21 апреля запрещено передвигаться на собственных автомобилях и находиться в помещениях без маски. Штрафы за нарушение - до 130 тысяч в гривневом эквиваленте.

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