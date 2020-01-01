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В США более 650 тысяч зараженных COVID-19

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Страна продолжает лидировать в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса. В общей сложности в Штатах уже скончались более 30 тысяч человек.
В США растет число зараженных коронавирусом
В США растет число зараженных коронавирусом
 
В США число подтвержденных случаев коронавируса превысило 650 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
 
Так, на 0.30 17 апреля число подтвержденных случаев заражения составило 654 301, скончались 31 628 человек.
 
Отметим, по информации сайта Worldometers на это же время, в США зафиксировали 674 829 случаев COVID-19 и 34 475 смертей. 
 
В настоящий момент США лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом и количеству умерших в результате заражения.
 
Ранее власти страны скорректировали прогноз смертности от COVID-19. Они считают, что инфекция унесет жизни менее 100 тысяч граждан.
 

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Теги: США, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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