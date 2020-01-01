В США более 650 тысяч зараженных COVID-19

Страна продолжает лидировать в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса. В общей сложности в Штатах уже скончались более 30 тысяч человек.

В США растет число зараженных коронавирусом

Корреспондент