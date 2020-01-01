США возобновляют поддержку Палестины в связи с коронавирусом
Страна получит специальный грант от Вашингтона в размере пяти миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
США предоставят Палестинской администрации пять миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщило агентство MaanNews.
"Посол США в Израиле Дэвид Фридман объявил в четверг, что его страна предоставит палестинцам специальный грант в размере пяти миллионов долларов для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грант США будет предоставлен больницам и бедным семьям.
Напомним, Палестина отказалась от контактов с США после обнародования президентом Дональдом Трампом "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Документ предусматривает аннексию Израилем части палестинских территорий.
Отношения двух стран последовательно ухудшались после прекращения США финансовой помощи палестинцам и переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.
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