США возобновляют поддержку Палестины в связи с коронавирусом

Страна получит специальный грант от Вашингтона в размере пяти миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

США выделят Палестине $5 млн на борьбу с коронавирусом

США предоставят Палестинской администрации пять миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщило агентство MaanNews

"Посол США в Израиле Дэвид Фридман объявил в четверг, что его страна предоставит палестинцам специальный грант в размере пяти миллионов долларов для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грант США будет предоставлен больницам и бедным семьям.

Документ предусматривает аннексию Израилем части палестинских территорий.

Отношения двух стран последовательно ухудшались после прекращения США финансовой помощи палестинцам и переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.

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