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США возобновляют поддержку Палестины в связи с коронавирусом

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Страна получит специальный грант от Вашингтона в размере пяти миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
США выделят Палестине $5 млн на борьбу с коронавирусом
США выделят Палестине $5 млн на борьбу с коронавирусом
 
США предоставят Палестинской администрации пять миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщило агентство MaanNews.
 
"Посол США в Израиле Дэвид Фридман объявил в четверг, что его страна предоставит палестинцам специальный грант в размере пяти миллионов долларов для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что грант США будет предоставлен больницам и бедным семьям.
 
Напомним, Палестина отказалась от контактов с США после обнародования президентом Дональдом Трампом "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
 
Документ предусматривает аннексию Израилем части палестинских территорий.
 
 
Отношения двух стран последовательно ухудшались после прекращения США финансовой помощи палестинцам и переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.

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Теги: Израиль, Палестина, финансирование, Коронавирус, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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