Трамп представил план снятия карантина в США

Власти страны приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

"Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов", - заявил американский лидер.

При этом он подчеркнул, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда снимать карантин из-за коронавируса.

По его словам, план состоит из трех этапов.

Первая фаза предусматривает соблюдение социальной дистанции в парках, зонах отдыха и магазинах, а также запрещает собрания более десяти человек. По-прежнему ограничиваются путешествия, остаются закрытыми школы. Работодатели по возможности сохраняют удаленный рабочий режим. Могут проводиться плановые операции. Согласно второй фазе, находящиеся в зоне риска граждане остаются дома, членам их семей следует воздержаться от возвращения на работу. Разрешаются поездки, не связанные с первой необходимостью, рекомендуется сохранять удаленный режим работы. Могут открываться школы и лагеря. Бары смогут работать при наличии свободного пространства для посетителей. В третьей фазе уязвимые группы населения могут возобновить общественную активность при соблюдении социальной дистанции. Разрешается посещение домов престарелых и госпиталей.

Трамп также заявил, что число новых случаев заражения коронавирусном не регистрировалось за последние семь дней на 30% территории США.

"Наши эксперты говорят, что кривая (заболеваемости) выравнивается. <...> На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев", - указал он. Президент США подчеркнул, что "благодаря принятию заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию здравоохранения". США прошли пик коронавируса - Трамп Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек, из них 31 тысяча скончалась. Напомним, 29 марта Трамп продлил до 30 апреля санитарные ограничения в стране. На территории США работают лишь магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос.

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