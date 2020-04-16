В Канаде небольшой самолет аварийно сел на шоссе
У воздушного судна возникли проблемы и пилот вынужден был совершить посадку на автотрассу. В результате происшествия никто не пострадал.
В Канаде недалеко от города Квебек-Сити одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил телеканал CBC.
По данным полиции, у самолета возникли проблемы, когда он находился в нескольких километрах от местного аэропорта.
Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу. Так как на шоссе почти не было автомобилей, ему удалось сделать это без происшествий.
В результате инцидента никто не пострадал, но автотрасса была закрыта около часа в одном направлении.
За это время пожарные и эвакуатор убрали самолет с дороги.
Emergency landing of a small plane this morning around 10:00 AM, on "Highway 40" just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0— Lauthfee Javier C. Alastair (@Lauthfee) April 16, 2020
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Напомним, в Лос-Анджелесе девушка, которая учится пилотировать, смогла посадить самолет на оживленную трассу.
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