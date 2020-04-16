В Канаде небольшой самолет аварийно сел на шоссе

У воздушного судна возникли проблемы и пилот вынужден был совершить посадку на автотрассу. В результате происшествия никто не пострадал.

В Канаде недалеко от города Квебек-Сити одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, у самолета возникли проблемы, когда он находился в нескольких километрах от местного аэропорта.

Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу. Так как на шоссе почти не было автомобилей, ему удалось сделать это без происшествий.

В результате инцидента никто не пострадал, но автотрасса была закрыта около часа в одном направлении.

За это время пожарные и эвакуатор убрали самолет с дороги.

Emergency landing of a small plane this morning around 10:00 AM, on "Highway 40" just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0 — Lauthfee Javier C. Alastair (@Lauthfee) April 16, 2020

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Напомним, в Лос-Анджелесе девушка, которая учится пилотировать, смогла посадить самолет на оживленную трассу.

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