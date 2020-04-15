Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории - СМИ

Комментариев: 0
Американское разведсообщество изучает возможность распространения коронавируса из лаборатории в Китае.
В США пытаются определить первоначальный очаг распространения коронавируса
В США пытаются определить первоначальный очаг распространения коронавируса

Разведслужбы США проверяют версию, согласно которой коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил телеканал CNN.

По данным источников, в качестве одной из версий рассматривается возможность того, что "кто-то мог быть инфицирован в лаборатории в результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей".

При этом, как отметил телеканал, американская разведка пока не пришла к окончательным выводам, так как власти не увидели каких-либо свидетельств в пользу того, что коронавирус был создан искусственно или распространен специально.

В Вашингтоне также не считают, что инфекция каким-либо образом "связана с разработкой биологического оружия".

В материале CNN указано, что в поддержку версии о распространении вируса из лаборатории в Ухане высказываются некоторые законодатели из числа республиканцев.

Напомним, в МИД Китая заявили, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.

Это стало ответом на информацию в СМИ, согласно которой вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в Ухане от летучей мыши. А позже он заразил им жителей города.

Ранее в Пентагоне сообщили, что склоняются к версии о естественном происхождении коронавируса.


Вспышка заболевания, вызываемого COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и распространилась на большинство стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

К настоящему времени коронавирусом в мире заразились свыше 2,1 миллиона человек и более 143 тысяч умерли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, лаборатория, разведка, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь