В Канаде новый суточный рекорд заражения COVID-19

Число новых случаев коронавируса за четверг возросло на 1,7 тысячи. Предыдущий антирекорд зафиксировали 2 апреля, когда за сутки заразились 1,6 тысячи человек.

В Канаде число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 1711 до 30 092 человека. Об этом 16 апреля сообщило Министерство здравоохранения страны.

Динамика распространения коронавируса в Канаде резко ускорилась - накануне было выявлено 1,3 тысячи новых случаев.

В настоящее время тест на наличие коронавируса прошли более 487 тысяч. человек. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (15 857), Онтарио (8 961) и Альберта (2158).

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки заразились 1 655 человек.

Напомним, первый случай коронавируса в Канаде был зафиксирован 15 января.

На данный момент инфекцию выявили в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

По информации университета Джона Хопкинса, к настоящему времени в стране заразились 30 987 человек, скончались 1233 и вылечились 9757.

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