Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Канаде новый суточный рекорд заражения COVID-19

Комментариев: 0
Число новых случаев коронавируса за четверг возросло на 1,7 тысячи. Предыдущий антирекорд зафиксировали 2 апреля, когда за сутки заразились 1,6 тысячи человек.
В Канаде растет число зараженных коронавирусом
В Канаде растет число зараженных коронавирусом
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 1711 до 30 092 человека. Об этом 16 апреля сообщило Министерство здравоохранения страны.
 
Динамика распространения коронавируса в Канаде резко ускорилась - накануне было выявлено 1,3 тысячи новых случаев.
 
В настоящее время тест на наличие коронавируса прошли более 487 тысяч. человек. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (15 857), Онтарио (8 961) и Альберта (2158).
 
Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки заразились 1 655 человек. 
 
Напомним, первый случай коронавируса в Канаде был зафиксирован 15 января.
 
На данный момент инфекцию выявили в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.
 
По информации университета Джона Хопкинса, к настоящему времени в стране заразились 30 987 человек, скончались 1233 и вылечились 9757. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, антирекорд, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь