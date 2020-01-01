Пелоси раскритиковала план Трампа по выходу из карантина
Лидер демократов в Палате представителей назвала документ "расплывчатым и непоследовательным".
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала план президента Дональда Трампа по снятию ограничений в стране, введенных из-за коронавируса. Завление политика было опубликовано 16 апреля.
"Тестирование – это ключ к тому, чтобы открыть нашу страну для возобновления нашей жизни. Расплывчатый и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты", - подчеркнула Пелоси.
По ее словам, "настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой".
Она напомнила, что еще 4 марта Палата представителей приняла первый двухпартийный законопроект о борьбе с коронавирусом, сосредоточив внимание на тестировании инфекции.
По ее словам, шесть недель спустя в стране все еще нет "адекватного тестирования".
Напомним, 16 апреля американский лидер представил план снятия карантина в стране, который включает три этапа. При этом он подчеркнул, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда им отменять ограничения из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек, из них 31 тысяча скончалась.
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