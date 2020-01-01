Пелоси раскритиковала план Трампа по выходу из карантина

Лидер демократов в Палате представителей назвала документ "расплывчатым и непоследовательным".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала план президента Дональда Трампа по снятию ограничений в стране, введенных из-за коронавируса. Завление политика было опубликовано 16 апреля.

"Тестирование – это ключ к тому, чтобы открыть нашу страну для возобновления нашей жизни. Расплывчатый и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты", - подчеркнула Пелоси.

По ее словам, "настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой".

Она напомнила, что еще 4 марта Палата представителей приняла первый двухпартийный законопроект о борьбе с коронавирусом, сосредоточив внимание на тестировании инфекции.

По ее словам, шесть недель спустя в стране все еще нет "адекватного тестирования".

Напомним, 16 апреля американский лидер представил план снятия карантина в стране, который включает три этапа. При этом он подчеркнул, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда им отменять ограничения из-за коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet