Трамп заявил о возможном повторении эпидемии осенью

Дональд Трамп надеется, что, вопреки возможной новой волне коронавируса, США удастся не останавливать экономику.

Эпидемия коронавируса в США может повториться уже осенью 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в пятницу, 17 апреля.

Быстрые действия могут предотвратить масштабы распространения эпидемии и помогут не останавливать экономику страны, надеется американский лидер.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал Трамп.

Напомним, что ранее Трамп представил план снятия карантина в США. Власти страны приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, заявил американский лидер.

При этом Пелоси раскритиковала план Трампа по выходу из карантина. Лидер демократов в Палате представителей назвала документ "расплывчатым и непоследовательным".

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