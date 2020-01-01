Британия будет производить полторы тысячи аппаратов ИВЛ в неделю

Новый аппарат ИВЛ получил одобрение британской службы здравоохранения. Первая партия из 40 устройств будет доставлена в госпитали "совсем скоро".

В Британии будут выпускать 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ в неделю prm.ua

Аппарат искусственной вентиляции легких компании Penlon получил официальное одобрение в Великобритании. Об этом сообщает CNN в пятницу, 17 апреля.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по производственно-сбытовым цепям, чтобы быстро нарастить производство и достичь нашей цели (производить - ред.) не менее 1,5 тысяч комбинированных моделей Penlon и Smiths в неделю", - сказал глава консорциума VentilatorChallengeUK Дик Элси.

Отмечается, что аппарат ИВЛ Prima ES02 является обновленной конструкцией, основывающейся на уже существующем устройстве Penlon. Аппарат получил официальное одобрение от регулирующего Агентства по контролю лекарственных средств и медицинских изделий и "готов отправиться на передовую Национальной службы здравоохранения для поддержки больных коронавирусом".

Правительство Великобритании уже заказало 15 тысяч таких аппаратов ИВЛ после официального одобрения устройства. Первая отправка партии аппаратов ИВЛ, состоящая из 40 штук, будет доставлена в больницы "совсем скоро".

Напомним, что сеть пивных заводов в Канаде переоборудована под изготовление антисептиков. Первую партию произведенных дезинфекторов бесплатно передадут благотворительным организациям.

Также сообщалось, что Bauer будет производить медоборудование вместо хоккейного снаряжения. Компания переоборудует производство, чтобы помочь медикам с недостатком защитных средств на фоне пандемии COVID-19.

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