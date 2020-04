Умер звезда фильмов Рэмбо и Кокон

Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме Рэмбо: Первая кровь, скончался в возрасте 81 года в Коннектикуте (США). О смерти знаменитости сообщила его дочь Элизабет в Twitter.

"Наш отец, Брайан, скончался прошлой ночью от естественных причин, не связанных с Covid", - написала она.

Деннехи снимался в кино несколько десятков лет. В 2001 году он получил премию Золотой глобус в номинации Актер в телесериале или фильме для телевидения. Престижную премию ему принесла роль Уилли Ломана в фильме Смерть коммивояжера.

Также Брайан Деннехи - звезда фильмов Кокон, Ромео + Джульетта, Черный список, Полиция Майами: Отдел нравов, Презумпция невиновности и других.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3