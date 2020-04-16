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Умер звезда фильмов Рэмбо и Кокон

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Американский актер скончался на 82 году жизни. Его смерть наступила по естественным причинам.
Деннехи снимался в кино несколько десятков лет
Деннехи снимался в кино несколько десятков лет
Real-vin

Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме Рэмбо: Первая кровь, скончался в возрасте 81 года в Коннектикуте (США). О смерти знаменитости сообщила его дочь Элизабет в Twitter.

"Наш отец, Брайан, скончался прошлой ночью от естественных причин, не связанных с Covid", - написала она.

Деннехи снимался в кино несколько десятков лет. В 2001 году он получил премию Золотой глобус в номинации Актер в телесериале или фильме для телевидения. Престижную премию ему принесла роль Уилли Ломана в фильме Смерть коммивояжера.

Также Брайан Деннехи - звезда фильмов Кокон, Ромео + Джульетта, Черный список, Полиция Майами: Отдел нравов, Презумпция невиновности и других.

Напомним, что от коронавируса умер актер из фильма Девятые врата.

Как сообщалось ранее, умер заразившийся в больнице COVID-19 актер Морис Барье.
 

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Теги: США, смерть, актер, умер
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Источник: korrespondent.net

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