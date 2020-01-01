В Ухане постфактум выявили еще более тысячи умерших от коронавируса

Некоторые пациенты с COVID-19 умирали дома, а в некоторых случаях медицинские учреждения поздно подавали данные.

В китайском Ухане, который стал эпицентром распространения коронавируса, уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает dpa.

Так, по новым данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333.

Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерли 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.

Власти провинции Хубэй, чьей столицей является Ухань, заявило, что число жертв было пересмотрено из-за поздних сообщений медицинских учреждений и из-за того, что некоторые пациенты с коронавирусом умерли дома.

Пересмотр был также произведен поскольку точность данных о коронавирусе в Китае была подвергнута сомнению как за рубежом, так и самими гражданами КНР.

Разблокированный Ухань показали на фото

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля число случаев COVID в мире приблизилось к 2,2 млн.

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