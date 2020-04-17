В США резкий суточный рост смертей от коронавируса

За сутки в США от коронавируса умерло почти вдвое больше заболевших, чем обычно, - почти 4,6 тысяч человек.

В США жертвами коронавируса стали более 33 тысяч человек ruptly

В США за сутки зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса.

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с 15 по 16 апреля скончались 4 591 человек, зарегистрировано 31 451 новых случаев заболевания.

Таким образом, показатель смертности за сутки оказался примерно в два раза выше, чем обычно.

Всего в США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения коронавирусом и 33 284 умерших, 56 236 выздоровевших.

При этом накануне президент Дональд Трамп заявил, что США прошли пик заболевания. И уже представил этапы выхода из карантина.

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