Праздники 17 апреля: интересные факты и народные приметы

Какие международные, государственные, православные и народные праздники отмечают 17 апреля 2020 года – в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день, 17 апреля, богат на самые разнообразные праздники.

Христиане 17 апреля чтут память преподобного Иосифа. В народе этот священнослужитель стал знаменит как Песнопевец. Говорят, что люди слушали пение птиц в этот день и не стеснялись петь сами. Пение приносит удачу и хорошее настроение, чем люди и пользовались.

Что нельзя и что можно делать в день Иосифа Песнопевца

Наши предки верили, что если сегодня обидеть птицу, то больше в жизни не будет ни удачи, ни счастья

Запрещается стирать постельное белье и полотенца. Нарушившего запрет ждут печали и горести

В этот день не желательно покупать обновки. Купленная вещь принесет неприятности и беды

Согласно приметам, нельзя в этот день употреблять в пищу черный хлеб- это приведет к бедности

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Народные приметы 17 апреля 2020 года

Облака плывут высоко и быстро – к хорошей погоде

Солнечно в этот день - пшеница будет зернистая

Если береза листья раньше ольхи распустила – к засушливому лету

Если прилетали журавли – значит, начиналась настоящая весна

Великая Пятница у православных христиан

Великая Пятница посвящена воспоминанию осуждения на смерть, страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его. Это день особой скорби. Сегодня нельзя веселиться, громко смеяться и петь.

Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальной выпечки. Пекли паски в субботу. Считалось, что субботние яйца и паски долго остаются мягкими и свежими.

Это день самого строгого поста в году, когда нельзя есть ничего, кроме хлеба и воды, и то - только после символического выноса Плащаницы во время вечерней службы в церкви.

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Праздники 17 апреля 2020

Международный день кофе. В Италии этот праздник называется Днем эспрессо, поскольку считается, что эта прекрасная страна является родиной эспрессо. Сам напиток появился еще во время первых цивилизаций Ближнего Востока. Изначально кофе готовился как отвар из высушенной оболочки зерен, и лишь потом появилась идея сначала обжаривать эту оболочку.

День пожарной охраны в Украине

День гармошечного зова

Международный день Ford Mustang. Ford Mustang - культовый автомобиль производства Ford Motor Company. Первый серийный Mustang сошел с конвейера 9 марта 1964 года. 17 апреля автомобиль был представлен публике в Нью-Йорке. Это была одна из самых удачных премьер в истории автомобилестроения.

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Всемирный день винограда Мальбек. Мальбек - технический сорт винограда, используемый для производства красных вин. В начале XX века входил в число наиболее активно возделываемых сортов в Европе, в частности во Франции.

Всемирный день гемофилии. Гемофилия - редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением коагуляции (процессом свертывания крови). От гемофилии страдал сын Николая II цесаревич Алексей

День сырных шариков в США

День женщин Габона

День признательности летучим мышам в США

День молодежи Ирана

День противопожарной службы Казахстана

День флага в Американском Самоа. Флаг разработан Институтом геральдики Армии США.

День поэзии хокку в США

День независимости Сирии

День продовольственной и сельскохозяйственной организации в Ираке

День работников органов миграции Туркменистана

День тишины

День бла-бла-бла

День очистки вашей аптечки в США



Именины 17 апреля 2020

Сегодня именинники Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Мария.

Выходные в Украине 2020: сколько будем отдыхать

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