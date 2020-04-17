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В России более 4000 случаев коронавируса за сутки

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В России в очередной раз обновлен суточный рекорд прироста заболевших коронавирусом. Всего в стране более 32 тысяч инфицированных.
В России более 4000 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России выявили рекордные 4069 случаев заболевания коронавирусом, всего в стране 32007 инфицированных, сообщил в пятницу, 17 апреля, представитель информцентра о коронавирусе доктор Александр Мясников.

Как сообщается, число умерших пациентов с коронавирусом достигло 273 (+41), выздоровели за сутки еще 286 человек - всего 2590.

При этом в оперштабе сообщили, что эти данные не учитывают статистику республики Алтай, где пока случаев коронавируса зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина средних лет, прилетевший из итальянского города Милан.

 

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПродувКротов    17.04.2020, 11:50
Оценка:  0
ПродувКротов
Брехня 100%. Короновирус бушует по всем городам на россии от питера до анадыря.
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