Экономика Китая упала впервые почти за 30 лет

После обвала экономических показателей в первые два месяца года уже заметен рост в марте.

Экономика Китая в первом квартале 2020 года упала на 6,8% - впервые с начала публикации подобных данных в 1992 году, пишет Интерфакс.

При этом в четвертом квартале 2019 года экономика страны выросла на 6%.

Падение ВВП относительно четвертого квартала в январе-марте составило 9,8% при ожидавшемся аналитиками снижении на 9,9%. Снижение ВВП в поквартальном выражении также было зафиксировано впервые. В октябре-декабре экономика КНР выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Последние статданные позволяют предположить, что китайская экономика начала восстанавливаться в марте после резкого спада в первые два месяца этого года.

Так, безработица среди городского населения, достигнувшая в феврале рекордных 6,2%, на конец марта немного снизилась - до 5,9%. Безработица, однако, все еще остается высокой, учитывая, что в последние годы этот показатель держался около 5%.

Объем промпроизводства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале. Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце уменьшилось на 1,8% после падения на 15,7% в январе-феврале. В горнодобывающей промышленности был отмечен подъем на 4,2%, в коммунальном секторе, включая выработку электроэнергии, - рост на 8,9%.

Тем временем, производство автомобилей и автокомпонентов в марте снизилось на 22,4%, промышленного оборудования - на 5,4%. Выпуск продуктов питания увеличился на 5,7%.

Темпы сокращения розничных продаж в КНР в марте замедлились до 15,8% (прогноз - 10%) по сравнению с обвалом на 20,5% в январе-феврале.

Отметим, в МВФ считают, что по итогам года экономика Китая вырастет на 1,2%, а в следующем - 9,2%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet