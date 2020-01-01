Самая маленькая женщина вышла на борьбу с COVID-19

Стоя на капоте полицейского автомобиля, она призвала людей переждать эпидемию коронавируса дома.

В Индии самая маленькая женщина в мире призвала соблюдать карантин, введенный для борьбы с коронавирусом. Видео ее обращения опубликовано в Youtube.

Так, 26-летняя актриса Джоти Амджи, рост которой составляет 62,8 сантиметра, обратилась к жителям индийского города Нагпур, в котором она живет. Стоя на капоте полицейского автомобиля, Джоти призвала соотечественников находиться дома во время пандемии.

По последним данным, в Индии выявлено 12,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 423 человека.

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