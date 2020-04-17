Коронавирус был завезен в Ухань - посол КНР в России

"Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов - гаплотипы - Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения - Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1", - говорит дипломат.

Он рассказал о результатах исследований китайских ученых, которые собрали данные о 93 образцах генома COVID-19, которые охватывают 12 стран на четырех континентах.

В Китае заявляют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Как заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС, об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19.

Он пояснил эту схему на примере семьи, где гаплотип mv1 это "прадедушка", Н13 и Н38 - "дедушка и бабушка", Н3 - "папа", а Н1 - "ребенок".

"Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов - это вирус совокупности генов Н1, - продолжил он. - Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане", - заявляет посол.

Ханьхуэй наставивает, что более раннее последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане. "Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать", - утверждает он.

Дипломат назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса. "Китай выиграл время для других стран - целых два месяца - для того, чтобы они провели работу по профилактике и контролю эпидемии", - резюмировал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в Ухане от летучей мыши. А позже он заразил им жителей города.

В МИД Китая заявили, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.