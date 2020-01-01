Не нужно жить 5 лет: РФ снова упросила получение гражданства для украинцев

Появились первые детали скандального решения Думы.

В Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который очередной раз упрощает процедуру получения российского гражданства для украинцев, белорусов, казахов и молдаван.

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Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Известно, что сегодня претендовать на росссийское гражданство имеет право человек, который не проживал на территории этого государства на протяжении 5 лет.

Более того, Госдума исключила требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

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Среди нововведений и то, что граждане Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины, помимо прочего, больше не должны доказывать свое материальное положение, чтобы получить российский паспорт.

Кроме того, с трех лет до одного года сокращается срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

Напомним, ракетный катер РФ вторгся в морскую зону Украины. Российский корабль охранял ранее захваченные украинские буровые платформы.

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