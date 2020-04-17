Лукашенко предложил отправить детей в школы на следующей неделе

В деревне нет проблем и ОРВИ уже закончились, объявил президент Беларуси и предложил "раскручивать процесс" со школами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости ослабить карантинные ограничения и начинать учебный процесс в школах уже со следующей недели. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, сообщает пресс-служба белорусского лидера в пятницу, 17 апреля.

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", – сказал Лукашенко.

Он считает, что там, "где могут заниматься – пусть занимаются"

"Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс", – добавил белорусский лидер.

Накануне Александр Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов".

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса, а от "букетов" хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

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