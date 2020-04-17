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Лукашенко предложил отправить детей в школы на следующей неделе

Комментариев: 1
В деревне нет проблем и ОРВИ уже закончились, объявил президент Беларуси и предложил "раскручивать процесс" со школами.
Лукашенко не раз давал понять, что считает преувеличенной угрозу пандемии коронавируса
Лукашенко не раз давал понять, что считает преувеличенной угрозу пандемии коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости ослабить карантинные ограничения и начинать учебный процесс в школах уже со следующей недели. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, сообщает пресс-служба белорусского лидера в пятницу, 17 апреля.

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать  детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", – сказал Лукашенко.

Он считает, что там, "где могут заниматься – пусть занимаются"

"Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс", – добавил белорусский лидер.

Накануне Александр Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов".

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса, а от "букетов" хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

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Теги: дети, Беларусь, Лукашенко, школа, школы, карантин, Александр Лукашенко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    17.04.2020, 14:33
Оценка:  0
WTF2wtf
Он все-таки контуженый ...
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