В Германии снижается скорость распространения коронавируса

Стратегия властей оказалась успешной, и уровень заражения вместо динамического стал линейным, говорят в немецком Минздраве.

Германия фиксирует снижение скорости распространения COVID-19 в стране. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан на брифинге в пятницу, 17 апреля.

"Стратегия подавления вируса показывает успехи, и уровень заражения вместо динамического стал линейным", - сказал Шпан.

Шпан отметил, что речь идет о динамике с начала вспышки коронавируса в стране. По данным на пятницу, распространение вируса "снова поддается контролю".

В то же время Институт Роберта Коха сообщает, что коэффициент репродуктивности вируса впервые составил 0,7. Это значит, что в среднем, десять заболевших заражают семь новых людей, в начале марта от 10 заболевших заражались 30 человек.

Напомним, что ранее Меркель заявила об ослаблении карантина в Германии. С 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы, при этом закрытыми останутся крупные торговые центры.

Также сообщалось, что автоконцерн Volkswagen возобновляет работу. Уже с понедельника немецкий автогигант откроет заводы по сборке автомобилей в Германии и Словакии.

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