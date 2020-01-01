МИД Китая объяснил корректировку данных по COVID-19

Быстрое распространение коронавируса действительно привело к тому, что некоторое время цифры были занижены.

Корректировка данных по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии коронавируса объясняется недоучетом в связи с очень быстрым распространением COVID-19. Об этом сказал представитель МИД КНР, сообщает Интерфакс в пятницу, 17 апреля.

Так, он признал, что быстрое распространение вируса действительно привело к тому, что некоторое время цифры были занижены, но не по причине их сокрытия властями, а "из-за недоучета".

Ранее сообщалось, что власти китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения COVID-19, уточнили данные по числу инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.

По уточненным данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1290 человек и составило 3869. Число случаев заражения выросло на 325 – до 50333.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля число случаев COVID в мире приблизилось к 2,2 млн.

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