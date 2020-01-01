На Филипинах от COVID-19 скончался 29-дневный младенец
На Филлипинах зафиксирована смерть 29-дневного ребенка с диагнозом коронавирусной инфекции. Это самая младшая жертва COVID-19 в мире.
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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Сообщается, что мальчик родился 6 марта. При рождении у него уже обнаружили коронавирус. К сожалению, малыш не смог побороть болезгь и скончался через 29 дней после рождения.
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Министр здравоохранения Филлипин Мария Росарио Верджейр подтвердила, что младенцу было трудно дышать и его повезли в больницу, где было получен положительный результат на COVID-19. Ребенок умер от позднего сепсиса - заражения крови, которое случается у младенцев младше 90 дней из-за респираторной инфекции.
Напомним, в Украине появился чатбот Иван Маск, который знает все о COVID-19. Минздрав подготовил креативный чатбот для граждан.
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