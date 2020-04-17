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В Испании второй день подряд растет число умерших от коронавируса

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За последние сутки в Испании COVID-19 заразилось 5252 человека.
В Испании за сутки скончались 585 человек
В Испании за сутки скончались 585 человек
EPA/UPG

В Испании стремительно растет смертность от коронавирусной инфекции. За сутки 17 апреля от COVID-19 умерло 585 человек. Об этом сообщает издание Elmundo

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Как сообщается, эта цифра выше, чем показатель за предыдущий день: тогда сообщалось о 551 летальном исходе. За день до этого в стране зафиксировали 523 смерти.

На данный момент в Испании зафиксировано 188 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 19 478 человек скончалось. Количество выздоровевших от коронавируса в Испании - 72 963 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Испанские школьники “автоматом“ получат хорошие оценки из-за пандемии. Испанские преподаватели обеспокоены, что школьники, которые не имеют доступ к онлайн-обучению, начнут отставать.

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Теги: Испания, Коронавирус, Пандемия, Данные
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