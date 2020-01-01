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В РФ для украинцев упростили получение гражданства

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Принятый закон разрешает получать российское гражданство без отказа от иностранного, а также отменяет норму об обязательном проживании на территории страны.
Украинцам упростили получение гражданства РФ
Украинцам упростили получение гражданства РФ
УФМС России

Государственная дума РФ приняла закон, который упрощает получение российского паспорта гражданами Украины и некоторых стран СНГ, которые имеют вид на жительство. Об этом в пятницу, 17 апреля, говорится на сайте парламента РФ.

Согласно закону, граждане Украины, а также Беларуси, Казахстана и Молдовы могут претендовать на российский паспорт без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания на территории РФ. Также жителям указанных стран не нужно доказывать свое материальное положение.

Принятый закон разрешает получать российское гражданство без отказа от иностранного.

Ранее сообщалось, что в России отменят обязательное собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, которые хотят получить российское гражданство.

Напомним, что для граждан четырех стран, в том числе Украины, отменят нормы о сроках пребывания в РФ для получения гражданства.

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Теги: Россия, Госдума РФ, гражданство, закон, российское гражданство
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Источник: korrespondent.net

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