ВОЗ назвала потенциальный эпицентр коронавируса

Организация опасается масштабного распространения вируса в Африке, хотя пока там менее 20 тысяч заболевших.

В Африке служная ситуация с ресурсами медицины для борьбы с коронавирусом

Новым эпицентром пандемии коронавируса может стать Африка, считают во Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC в пятницу, 17 апреля.

На данный момент на континенте зафиксировало 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 выздоровел.

В ВОЗ отметили, что хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке наблюдается увеличение случаев инфицирования. Так, вирус уже фиксируют далеко от африканских столиц.

В организации отмечают, что на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких.

В частности, одной из первых от коронавируса в Африке умерла журналистка из Зимбабве. Местные власти тогда заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее.

Также есть опасения, что вирус может быстро распространяться в районах, где проживает много людей, из-за чего будет невозможно вводить социальное дистанцирование.

Кроме того, многие люди в Африке не имеют доступа к чистой воде и мылу.

На данный момент в мире коронавирус выявили у 2197174 человек, 147512 из них умерли, 557618 - излечились.

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