В Италии смертность выросла на 20% за месяц

В эпицентре заболевания коронавирусом в Бергамо показатель смертности вырос в марте почти на 383%.

В последнее время ситуация с коронавирусом в Италии немного улучшилась

С марта по 4 апреля смертность в Италии выросла более чем на 20%, свидетельствуют данные Национального института статистики Istat

Согласно исследованию, наибольшие показатели зафиксированы среди мужчин и пожилых людей в возрасте свыше 74 лет. В качестве периода, с которым сопоставляется нынешняя статистика, взяты аналогичные временные промежутки с 2015 по 2019 годы.

Наиболее пострадавшими городами стали Бергамо (+382,8% смертельных исходов) и Крема из области Ломбардия (+322%), а также Пьяченца (+309,1%,), которая находится в Эмилии-Романье. В обоих этих регионах зафиксирована половина всех случаев заболевания коронавирусом и 65% смертельных исходов вследствие заражения.

Согласно официальным данным, в Италии зафиксированы свыше 168 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 40 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 22 тысячи человек. С 14 апреля власти Италии немного ослабили ограничительне меры . В стране открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet