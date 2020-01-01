Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии смертность выросла на 20% за месяц

Комментариев: 0
В эпицентре заболевания коронавирусом в Бергамо показатель смертности вырос в марте почти на 383%.
В последнее время ситуация с коронавирусом в Италии немного улучшилась
В последнее время ситуация с коронавирусом в Италии немного улучшилась
С марта по 4 апреля смертность в Италии выросла более чем на 20%, свидетельствуют данные Национального института статистики Istat.
 
 
Согласно исследованию, наибольшие показатели зафиксированы среди мужчин и пожилых людей в возрасте свыше 74 лет. В качестве периода, с которым сопоставляется нынешняя статистика, взяты аналогичные временные промежутки с 2015 по 2019 годы.
 
Наиболее пострадавшими городами стали Бергамо (+382,8% смертельных исходов) и Крема из области Ломбардия (+322%), а также Пьяченца (+309,1%,), которая находится в Эмилии-Романье. В обоих этих регионах зафиксирована половина всех случаев заболевания коронавирусом и 65% смертельных исходов вследствие заражения.
 
Согласно официальным данным, в Италии зафиксированы свыше 168 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 40 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 22 тысячи человек. 
 
С 14 апреля власти Италии немного ослабили ограничительне меры. В стране открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, пандемия, смертность, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь