Франция и Британия также усомнились в данных КНР по пандемии

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и французский президент Эммануэль Макрон усомнились в данных по пандемии в КНР.

Макрон не верит в данные Китая по коронавирусу

Франция и Великобритания присоединились к точке зрения президента США Дональда Трампа в вопросе сомнения насчет правдоподобности данных о вспышке COVID в Китае, сообщает Financial Times.

В интервью изданию французскийпрезидент Эммануэль Макрон открыто заявил о том, что не верит в искренность китайских коллег, касательно озвученных ими данных о пандемии в стране.

"Давайте не будем так наивно полагать, что они справились с эпидемией намного лучше. Мы этого не знаем. Совершенно очевидно, нам неизвестна вся картина целиком", – сказал Макрон.

Он добавил, что отказ от демократических свобод в борьбе с пандемией поставит под угрозу западные демократии.

"Мы не можем это принять. Нельзя отказываться от своей фундаментальной ДНК из-за кризиса в сфере здравоохранения", – добавил президент.

По информации Daily Mail, подобное высказывание сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Нет никаких сомнений: после этого кризиса мы не можем вести дела, как раньше. Нам придется задать (Китаю – ред.) сложные вопросы о происхождении вируса и о том, как его можно было остановить раньше", – сказал он.

Британский дипломат отметил, что для ответа на вопрос о происхождении COVID-19 понадобится "глубочайшее погружение" под руководством ученых.

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