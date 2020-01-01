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Франция и Британия также усомнились в данных КНР по пандемии

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и французский президент Эммануэль Макрон усомнились в данных по пандемии в КНР.
Макрон не верит в данные Китая по коронавирусу
Макрон не верит в данные Китая по коронавирусу
 
Франция и Великобритания присоединились к точке зрения президента США Дональда Трампа в вопросе сомнения насчет правдоподобности данных о вспышке COVID в Китае, сообщает Financial Times.
 
В интервью изданию французскийпрезидент Эммануэль Макрон открыто заявил о том, что не верит в искренность китайских коллег, касательно озвученных ими данных о пандемии в стране.
 
 
"Давайте не будем так наивно полагать, что они справились с эпидемией намного лучше. Мы этого не знаем. Совершенно очевидно, нам неизвестна вся картина целиком", – сказал Макрон.
 
Он добавил, что отказ от демократических свобод в борьбе с пандемией поставит под угрозу западные демократии.
 
"Мы не можем это принять. Нельзя отказываться от своей фундаментальной ДНК из-за кризиса в сфере здравоохранения", – добавил президент.
 
По информации Daily Mail, подобное высказывание сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
 
"Нет никаких сомнений: после этого кризиса мы не можем вести дела, как раньше. Нам придется задать (Китаю – ред.) сложные вопросы о происхождении вируса и о том, как его можно было остановить раньше", – сказал он.
 
Британский дипломат отметил, что для ответа на вопрос о происхождении COVID-19 понадобится "глубочайшее погружение" под руководством ученых.
 
Напомним, Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса и сокрытии данных о зараженных.

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Теги: Китай, Франция, Дональд Трамп, Коронавирус, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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