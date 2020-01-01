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В Испании с каждым днем растет смертность от COVID

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За последние дни в стране отмечается рост смертности от коронавируса. Общее число жертв приближается к 20 тысячам.
В стране растет смертность от COVID
В стране растет смертность от COVID
 
В Испании за сутки зафиксировали 585 жертв коронавируса и этот показатель выше предыдущего дня, сообщает elmundo.
 
Перед этими рекордными сутками было отмечено 551 летальных исходов. Еще днем ранее в Испании зафиксировали 523 смерти.
 
В общей сложности за время эпидемии в стране умерли 19 478 заболевших COVID-19.
 
Положительный тест на коронавирус в Испании сдали уже 188 068 человек, из них за последние сутки - 5 252 человек.
 
Накануне иностранное СМИ сообщило, что в Испании 70 тысяч медсестер могут быть заражены коронавирусом.
 
Еще сообщалось, что в Испании открыли Ноев ковчег для борьбы с коронавирусом.

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Теги: Испания, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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