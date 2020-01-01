В Испании с каждым днем растет смертность от COVID

За последние дни в стране отмечается рост смертности от коронавируса. Общее число жертв приближается к 20 тысячам.

В стране растет смертность от COVID

В Испании за сутки зафиксировали 585 жертв коронавируса и этот показатель выше предыдущего дня, сообщает elmundo.

Перед этими рекордными сутками было отмечено 551 летальных исходов. Еще днем ранее в Испании зафиксировали 523 смерти.

В общей сложности за время эпидемии в стране умерли 19 478 заболевших COVID-19.

Положительный тест на коронавирус в Испании сдали уже 188 068 человек, из них за последние сутки - 5 252 человек.

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