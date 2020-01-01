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Самой молодой жертвой COVID стал месячный ребенок

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Новорожденный из города Батангас умер от сепсиса, вызванного COVID. Мальчик прожил на свете всего 29 дней.
Малыш из Филиппин стал самой молодой жертвой вируса в мире
Малыш из Филиппин стал самой молодой жертвой вируса в мире
ndn.info
 
На Филиппинах зафиксиована смерть самого молодого жителя планеты от коронавируса, жертвой инфекции стал ребенок. проживший 29 дней с рождения, сообщает Daily Mail.
 
По словам министра здравоохранения Филиппин Марии Росарио Верджире, 14 апреля у мальчика появились проблемы с дыханием, после чего его срочно госпитализировали.
 
В больнице ребенка проверили на коронавирус, результат был положительным. Новорожденный из города Батангас умер от сепсиса, который вызвала инфекция.
 
Отметим, что Филиппины были одной из первых стран в регионе, которая ввела карантин. Строгие меры изоляции ввели спустя всего 5 дней после того, как 7 марта была обнаружена первая передача вируса внутри страны.
 
Как сообщалось, недавно в США от COVID-19 умер первый младенец. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
 
Ранее Корреспондент писал, что у детей более легкие симптомы коронавируса, а смертность среди младшего поколения чрезвычайно редкая.

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Теги: смерть, ребенок, новорожденный, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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