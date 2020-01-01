Самой молодой жертвой COVID стал месячный ребенок

Новорожденный из города Батангас умер от сепсиса, вызванного COVID. Мальчик прожил на свете всего 29 дней.

Малыш из Филиппин стал самой молодой жертвой вируса в мире ndn.info

На Филиппинах зафиксиована смерть самого молодого жителя планеты от коронавируса, жертвой инфекции стал ребенок. проживший 29 дней с рождения, сообщает Daily Mail.

По словам министра здравоохранения Филиппин Марии Росарио Верджире, 14 апреля у мальчика появились проблемы с дыханием, после чего его срочно госпитализировали.

В больнице ребенка проверили на коронавирус, результат был положительным. Новорожденный из города Батангас умер от сепсиса, который вызвала инфекция.

Отметим, что Филиппины были одной из первых стран в регионе, которая ввела карантин. Строгие меры изоляции ввели спустя всего 5 дней после того, как 7 марта была обнаружена первая передача вируса внутри страны.

Как сообщалось, недавно в США от COVID-19 умер первый младенец . Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

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