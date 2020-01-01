Байден начал собирать команду для Белого дома

Джо Байден рассматривает республиканцев в качестве кандидатов на некоторые топ-должности в своей администрации.

Бывший вице-президент США Джо Байден начал собирать переходную команду Белого дома, чтобы быстро собрать штат в случае, если он победит на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает The Hill.

"Я заявляю, что это уже началось. Звучит самонадеянно. Я не хочу сказать, что мы об этом думали месяц назад. Мы это сделали, потому что это звучит, будто я был уверен, что произойдет так, что я буду кандидатом. Я не хочу, чтобы это так звучало, но это должно произойти, и поэтому переходную команду уже начали собирать", – сказал Байден и пообещал, что эта команда будет состоять из "первоклассных людей".

Отмечается, что команда переходного периода будет иметь влияние на назначения Байдена в его кабинете и руководстве правительственными учреждениями. Байден не сообщил, кто попал в переходную команду или кого он рассматривает на высшие роли в своей потенциальной администрации.

При этом Байден заявил, что рассматривает республиканцев в качестве кандидатов на некоторые топ-должности в его администрации.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После выхода Берни Сандерса из президентской гонки, Байдена называют наиболее вероятным победителем праймериз у демократов.

Сам Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена в президентской гонке.

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