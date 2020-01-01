Китайская лаборатория. Версия о создании COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство изучает неподтвержденные сообщение об "утечке" вируса из китайской лаборатории.

Пока весь мир продолжает бороться с коронавирусом не прекращаются и попытки установить, откуда вирус, собственно, возник. Самая популярная конспирологическая теория говорит о том, что вирус был искусственно создан в китайской лаборатории. За последние дни у этой теории возникла масса сторонников, а ее обсуждают даже на высшем государственном уровне.

Корреспондент.net собрал информацию о версии умышленного создания коронавируса.

Опасная лаборатория

TheWashington Post, ссылаясь на информацию, полученную из дипломатических сообщений, сообщает, что в 2018 году американские ученые-дипломаты несколько раз посещали Институт Вирусологии в Ухане (WIV). Они прислали два предупреждения в Вашингтон о ненадлежащем уровень безопасности в уханьской лаборатории.

Дипломаты боялись, что исследования коронавируса у летучих мышей, которые проводили в этой лаборатории, создают риски возникновения новой пандемии типа Sars.

Газета пишет, что эти дипломатические сообщения снова разожгли споры в американском правительстве о том, могла WIV или другая лаборатория в Ухане быть источником вируса, который вызвал нынешнюю пандемию.

Официально в Китае связывают первые заболевания коронавирусом с рынком морепродуктов в Ухане и подозревают, что коронавирус мог передаться человеку от летучей мыши. То, что Уханский институт вирусологии исследовал коронавирус у летучих мышей - известный задокументированный факт. Эта работа была вполне законной. Ее результаты публиковали в международных журналах.

Однако до сих пор нет подтверждения, что исследовательский институт в Ухане был источником Sars-CoV-2.

О том, что первый заразившийся новым типом коронавируса работал в Институте вирусологии в Ухани, пишет и Fox News со ссылкой на источники, “знакомые с деталями действий правительства Китая на ранних этапах эпидемии и видевшие соответствующие документы”.

Предполагается, что сотрудник Института вирусологии подхватил вирус от летучей мыши и вынес его в город. При этом в самом институте вирус появился не в качестве биологического оружия, а в результате попыток Китая превзойти США в возможностях обнаружения вирусов и борьбы с ними.

Что говорят политики

Fox News задал президенту США Дональду Трампу вопрос о лабораторном происхождении коронавируса на пресс-брифинге. “Мы все чаще и чаще слышим эту историю… Мы проводим очень тщательное изучение этой ужасной ситуации”, — ответил Трамп.

Источники CNN также заявили, что американские власти расследуют теорию о случайной утечке вируса из уханьского Института вирусологии. Но, по их словам, это лишь одна из многих версий происхождения вируса, которые подвергаются проверке.

Теорию об утечке коронавируса из уханьского Института вирусологии давно уже высказывают сторонники Трампа, в том числе республиканцы в Конгрессе США. Власти Китая утверждают, что вирус не был создан в институте, а его распространение не было результатом утечки.

Разведка все знала?

По данным СМИ, разведслужбы США еще осенью 2019 года узнали о COVID-19 и составили секретный документ. В ноябре информация о вспышке коронавируса не была в открытом доступе, но была известна китайским властям.

Американская разведка проинформировала администрацию Дональда Трампа, "которая не сочла это интересным". Несмотря на это, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль.

ABC News со ссылкой на четыре источника сообщает, что еще в конце ноября в отчете Национального центра медицинской разведки США говорилось, что в китайском Ухане вспыхнула инфекция, которая изменит образ жизни и бизнес и которая представляет угрозу для населения. Отчет был результатом анализа перехвата данных и спутниковых изображений.

Один из источников говорил ABC News, что аналитики еще тогда пришли к выводу, что это может быть "катастрофическим событием", катаклизмом.

Источники ABC News говорили, что и после ноября, в декабре, представителей федерального правительства, Совета национальной безопасности и Белого дома информировали об угрозах, проблема освещалась в ежедневной сводке для Трампа в начале января. Военные же знали об угрозе еще в ноябре.

CNN со ссылкой на бывшего американского военного чиновника также сообщал, что американские разведчики отслеживали появление нового коронавируса в ноябре, за несколько недель до того, как эта информация была включена в ежедневный брифинг для президента Трампа.

Китай врал?

По данным Associated Press, Врачи в городе Ухань, эпицентре вспышки в Китае, впервые попытались предупредить об этом вирусе в декабре, но подверглись цензуре.

Китай неоднократно критиковали за отсутствие прозрачности на ранних стадиях вспышки болезни, а Госсекретарь Майк Помпео сказал, что Пекин "имеет правдиво рассказать", что ему известно.

Недавно в Китае уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфекции. Число жертв выросло на 1290, до 3869 человек. Пересчет был вызван тем, что на начальной стадии эпидемии медицинские учреждения не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность в соответствующие органы. В частности, в статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусной инфекцией умерли дома.