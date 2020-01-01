План Трамп. Как США будут выходить из карантина

Президент США Дональд Трамп представил трехэтапный план выхода Штатов из карантина, чтобы оживить экономику, даже несмотря на то, что страна продолжает бороться с пандемией.

США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом, но при этом Дональд Трамп уже обнародовал план по выходу из карантина. План носит рекомендательный характер и называется “Открыть Америку снова”.

Корреспондент.net выяснил, что предлагает президент США.

Пошаговое открытие

"Мы открываем не все сразу, а делаем осторожный шаг за один раз", - заявил Трамп.

На первом этапе рекомендуется избегать групп из более чем 10 человек. Незначительные поездки должны быть сведены к минимуму, должна поощряться удаленная работа, а общие помещения в офисах закрыты.

Школы остаются закрытыми на первом этапе, но крупные объекты, такие как кинотеатры, рестораны, спортивные стадионы и места отправления религиозных обрядов, могут открываться по "строгим протоколам физического дистанцирования".

Больницы, которые сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения, могут возобновить плановые амбулаторные операции, и спортивные залы могут вновь открыться с новыми протоколами. Бары должны оставаться закрытыми.

На втором этапе рекомендуют избегать групп из более чем 50 человек. Могут возобновиться необходимые поездки, школы и молодежные лагеря также откроются.

Третья фаза включает отмену ограничений для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Возобновить работу смогут все учреждения. Также Трамп сообщил о возобновлении спортивных мероприятий в США. Вначале матчи будут проводить при пустых трибунах, затем начнут пускать ограниченное количество людей и лишь после устранения угрозы коронавируса стадионы заполнятся полностью.

План представляет собой набор рекомендаций для губернаторов штатов, а не обязательные для выполнения приказы. Трамп считает, что в ближайшее время около 29 штатов смогут вновь открыться.

Проблемы из-за вируса

У американского президента тяжелые взаимоотношения с коронавирусом. Долгое время он отказывался даже признавать факт подобного заболевания, из-за чего сейчас, когда эпидемия в США прогрессирует самыми быстрыми в мире темпами, на него обрушился шквал критики. А как известно, Трамп переносит критику очень болезненно.

Из-за эпидемии коронавируса скончалось более 25 тысяч американцев, а Трамп в марте говорил, что случаев заражения не так много, а скоро не будет вообще. Сейчас президент США критикует СМИ за то, как они освещают его подход к борьбе с Covid-19.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала план Трампа по снятию ограничений в стране, введенных из-за коронавируса.

"Тестирование – это ключ к тому, чтобы открыть нашу страну для возобновления нашей жизни. Расплывчатый и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты", - подчеркнула Пелоси.

По ее словам, "настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой".

Она напомнила, что еще 4 марта Палата представителей приняла первый двухпартийный законопроект о борьбе с коронавирусом, сосредоточив внимание на тестировании инфекции. По словам Пелоси, шесть недель спустя в стране все еще нет "адекватного тестирования".

Новый противовес

А еще у Трампа, похоже, появился новый конкурент национального масштаба – губернатор штата Нью-Йорк – главного эпицентра коронавируса в США – Эндрю Куомо. Ежедневные телевизионные брифинги губернатора Куомо, всегда подчеркнуто спокойные, в последние месяцы стали главным телевизионным событием в Америке. Достаточно сказать, что выступления главы штата постоянно транслируют ведущие телеканалы США, включая кабельные станции, придерживающиеся прямо противоположных политических взглядов - от либерального MSNBC до консервативного Fox News.

"Значительная часть неожиданной популярности Куомо объясняется разницей между его брифингами, и брифингами, которые ежедневно проводит президент Трамп, - пояснил политолог, профессор университета Стоуни-Брук Джонатан Сандерс. - Президент постоянно выступает с обвинениями в адрес своих предшественников, перекладывает на них ответственность за катастрофические последствия пандемии в США и вступает в ожесточенные перепалки с журналистами. В отличие от него Куомо подчеркнуто спокоен, сосредоточен и каждый день говорит, что он лично отвечает за все, что происходит в штате".

EPA Эндрю Куомо - губернатор Нью-Йорка

"Я думаю, вся страна внимательно и с благодарностью следит за брифингами губернатора Куомо потому, что Белый дом так и не смог продемонстрировать лидерские качества", - предположила в разговоре с New York Times член Палаты представителей и заместитель председателя Национального комитета Демократической партии Грэйс Менг.

Эндрю Куомо всегда принадлежал к Демократической партии, но в последние месяцы о своей безусловной поддержке губернатора заявляли даже самые непримиримые политические противники.

Вероятный претендент на президентский пост от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден публично называл брифинги губернатора Нью-Йорка "уроком лидерства". Бывшая представительница США в ООН республиканка Никки Хэйли в интервью заявляла, что она "каждый день следит за пресс-конференциями губернатора Куомо".

В конце марта к числу поклонников Эндрю Куомо присоединился и Трамп, до этого неоднократно обвинявший главу Нью-Йорка в том, что он "постоянно жалуется". "Я смотрел брифинг, который провел губернатор Куомо, и он был очень хорош", - признал президент США.

Как утверждают журналисты New York Times, популярность губернатора даже заставила пресс-службу Белого дома скорректировать график публичных выступлений президента, перенеся их на более позднее время, когда Эндрю Куомо уже заканчивает ежедневную пресс-конференцию.

“В конституции написано, что у нас нет короля. Говорить “У меня полная власть над страной, потому что я президент” - это абсолютизм. Это поведение короля. У нас не было короля Джорджа Вашингтона, у нас был президент Джордж Вашингтон”, - одно из последних ярких высказываний Куомо о Дональде Трампе.