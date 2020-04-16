В Мексике разыграли “кубок коронавируса”
Мероприятие, на котором присутствовало как минимум 50 человек, состоялось накануне. Назвали футбольной турнир - Кубок коронавируса. В чемпионате приняли участие местные футболисты-любители. Об этом, в пятницу, 17 апреля сообщил портал Milenio.
Во время матча один из спортсменов получил серьезную травму, после чего вокруг него столпилось много людей.
#GENERAL i | Futbolista “se le safa” el hombro durante copa Covid-19 en #Tuxtepechttps://t.co/eD5qxV6VOI pic.twitter.com/PGAXbFhBkm— El Pi~nero| Periodismo y Debate (@ELPINERO) April 16, 2020
Как пишет издание, о безопасной дистанции, которую сейчас рекомендуется соблюдать, никто в этот день и не вспоминал.
В настоящий момент в мексиканском штате Оахака насчитывается 50 случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано почти 6,3 тысячи заболевших и 486 смертей.
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