В Мексике разыграли “кубок коронавируса”

В мексиканском штате Оахака на юго-западе страны были проигнорированы просьбы правительства об ограничениях, но организован мини-турнир по футболу с присутствием публики.

Мероприятие, на котором присутствовало как минимум 50 человек, состоялось накануне. Назвали футбольной турнир - Кубок коронавируса. В чемпионате приняли участие местные футболисты-любители. Об этом, в пятницу, 17 апреля сообщил портал Milenio.

Во время матча один из спортсменов получил серьезную травму, после чего вокруг него столпилось много людей.

Как пишет издание, о безопасной дистанции, которую сейчас рекомендуется соблюдать, никто в этот день и не вспоминал.

В настоящий момент в мексиканском штате Оахака насчитывается 50 случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано почти 6,3 тысячи заболевших и 486 смертей.

Ранее в Индии 10 иностранных туристов заставили написать слово "извините" 500 раз в качестве наказания за нарушение карантина.

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