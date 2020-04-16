Facebook продлит карантин для сотрудников до конца лета

Все публичные мероприятия компании, в которых участвуют более 50 человек, будут отменены до июня 2021 года.

Цукерберг никого не ждет в офисах раньше осени

Facebook разрешит сотрудникам работать удаленно в течение всего лета. Кроме того, компания отменит все запланированные мероприятия до июня 2021 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Марка Цукерберга.

“Большинству сотрудников Facebook повезло, что они могут продуктивно работать из дома. И мы чувствуем ответственность за то, что люди, у которых нет такой гибкости, могут получают доступ к нашим публичным ресурсам. Я надеюсь, что это поможет сдержать распространение COVID-19 и мы сможем обеспечить безопасность людей и вскоре возобновить работу”, - заявил Цукерберг.

Также Facebook ограничит все командировки как минимум до начала июня 2020 года.

Ранее Марк Цукерберг заявил, что заплатит каждому своему сотруднику дополнительно по 1000 долларов для поддержки в период пандемии.

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