Британские медики заявили об острой нехватке средств защиты

Врачам посоветовали заменить защитные халаты короткими фартуками и повторно использовать одноразовые средства.

В Британии почти не осталось запасов одноразовых хирургических халатов

Британские врачи и медсестры столкнулись с острой нехваткой средств индивидуальной защиты. Так, в стране почти иссякли запасы водоотталкивающих одноразовых хирургических халатов, входящих в комплект для медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом, в пятницу, 17 апреля сообщила газета The Guardian.

По словам источников издания, в резерве Национальной системы здравоохранения страны количество необходимых халатов сократилось до нескольких десятков тысяч штук. В то же время, в один день британским медикам необходимо 150 тысяч.

В связи со сложившейся ситуацией Минздравом королевства были подготовлены новые инструкции для медперсонала. Врачам и медсестрам заменять халаты короткими фартуками в сочетании с комбинезонами, что дает более низкий уровень защиты. Распространены также рекомендации повторно использовать даже одноразовые средства защиты ввиду "чрезвычайных обстоятельств".

В британском правительстве нехватку СИЗ объясняют глобальным дефицитом.

В то же время, британский профсоюз медсестер уже рекомендовал своим членам "в самом крайнем случае" отказывать пациентам в оказании помощи, если безопасность самого медика не может быть обеспечена.

По данным британских СМИ, в стране умерли уже порядка 50-60 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом инфекция обнаружена у трети сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения.

С 23 марта в Великобритании действует общенациональный карантин. Выходить на улицу можно лишь в исключительных: на работу, к врачу, в аптеку или за продуктами, раз в день заняться спортом на свежем воздухе. Закрыты все кафе, рестораны, непродовольственные магазины, кинотеатры, музеи. 16 апреля правительство приняло решение продлить карантинные меры до 7 мая.

Ранее стало известно, что сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании будут перевозить тематические автобусы, которые задействованы для экскурсий в лондонском музее Гарри Поттера.

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