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В Нигерии при пожаре в лагере для беженцев погибли 14 человек

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В лагере огнем были уничтожены не менее 200 палаток. Без крова над головой оказалось более тысячи человек.
Пожар в лагере для беженцев в Нигерии
Пожар в лагере для беженцев в Нигерии
Скриншот

На северо-востоке Нигерии в лагере для беженцев в штате Борно произошел крупный пожар, жертвами которого стали 14 человек. Множество людей получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на администрацию президента Нигерии в субботу, 18 апреля.

Указано, что в лагере огнем были уничтожены, по меньшей мере, 200 палаток. Без крова над головой оказалось более тысячи человек.

В настоящее время официальные лица пока еще не назвали причину возгорания. Однако, по словам очевидца, пожар произошел по вине человека. Уже задержан один подозреваемый.

Напомним, что ранее в Нигерии мощный взрыв разрушил сотни домов и автостраду. Тогда пострадали 13 человек. Позже удалось выяснить, что взорвался грузовик, который перевозил взрывчатку.

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Теги: видео, Нигерия, беженцы, огонь, пожар, лагерь, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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