Число жертв COVID-19 в мире превысило 150 тысяч

Число заболевших во всем мире превысило 2,2 млн человек. При этом выздоровели почти 570 тысяч.

Испания на втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом

Число умерших от коронавируса COVID-19 в мире достигло 153 871 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса утром в субботу, 18 апреля.

Первое место удерживают США (более 36,8 тысячи умерших), на втором месте Италия с 22,7 тысячи погибших, на третьем – Испания (19,6 тысячи).

Также тяжелая ситуация сложилась во Франции, где умерли 18,6 тысячи человек, и в Великобритании (14,5 тысячи смертей).

Число заболевших во всем мире превысило 2,2 млн человек. Больше всего случаев заражения выявлено в США – 700,2 тысячи. На втором месте находится Испания, где заболели 188 тысяч человек, на третьем – Италия (172 тысячи инфицированных).

При этом выздоровели 569 559 человек. Больше всего пациентов вылечились в Германии – 83 114, Китае – 77 578 и Испании – 74 797.

Накануне власти китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения COVID-19, уточнили данные по числу инфицированных и скончавшихся во время эпидемии. В итоге количество умерших выросло на 1290 человек и составило 3869. Число случаев заражения увеличилось на 325 – до 50 333.

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