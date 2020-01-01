В ООН продлили на месяц период удаленной работы из-за коронавируса

Сотрудники секретариата ООН работают удаленно с 16 марта. Ранее эта мера действовала до конца апреля.

В ООН полагают, что режим удаленной работы придется еще продилить

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вслед за властями штата Нью-Йорк продлил удаленную работу секретариата организации до конца мая из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо Гутерриша сотрудникам ООН.

"Вчера губернатор (штата Нью-Йорк) Эндрю Куомо объявил, что ограничения и закрытие предприятий в соответствии с режимом "Нью-Йорк на паузе" будут продлены до 15 мая 2020 года. Проконсультировавшись со старшим руководящим составом и нашими медицинскими службами, я принял решение, что текущие предписания об использовании телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 31 мая 2020 года", – говорится в письме Гутерриша.

Он отметил, что в ООН "продолжат осуществлять обзор данных мер, так как может потребоваться дальнейшее продление".

Сотрудники секретариата ООН работают удаленно с 16 марта. Ранее эта мера действовала до конца апреля. По последним данным, коронавирусом заразились 189 сотрудников ООН, трое скончались.

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