В США от коронавируса скончались более 37 тысяч

Общее число инфицированных американцев превысило 700 тысяч. Выздоровели почти 60 тысяч человек.

Мужчина делает упражнения в очереди за бесплатными продуктами в городе Санта-Ана в штате Калифорния

В США жертвами пандемии коронавируса COVID-19 стали 37 054 человек. Об этом сообщает американский университета Джонса Хопкинса утром в субботу, 18 апреля.

Отмечается, что за сутки умерли 3 779 американцев. Это немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о рекордных 4 591 жертвах. Больше всего жертв в Нью-Йорке. Где умерли 13 202 человека.

Общее число инфицированных достигло 702 164, что более чем на 30 тысяч превышает вчерашний показатель.

Выздоровели 59 630 американцев. За сутки их число увеличилось на 3 394 человека.

Напомним, во всем мире от коронавирусной инфекции скончались почти 154 тысяч человек. Общее число инфицированных превысило 2,2 млн. При этом выздоровели почти 570 тысяч человек.

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