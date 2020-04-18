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В России разбился самолет-амфибия, есть жертвы

Комментариев: 2
Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска.
Л-4 – многоцелевой легкий самолет-амфибия
Л-4 – многоцелевой легкий самолет-амфибия
airwar.ru

В России недалеко от Хабаровска разбился легкомоторный самолет-амфибия Л-4. Погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Хабаровского края РФ в субботу, 18 апреля.

"Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одними из причин падения самолета могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Л-4 – многоцелевой легкий самолет-амфибия, производится с 2005 года на НПО Авиатех в Самаре, максимальная вместимость – три человека.

Ранее на этой неделе в Казахстане разбился самолет МиГ-31 близ аэропорта Караганды. Экипаж успел катапультироваться.

А в минувшую пятницу на одном из аэродромов ВСУ истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку. Летчик не пострадал, но теперь его обвиняют в нарушении правил полета. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, амфибии, авария, жертвы, погибли, погибшие, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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medved3558    18.04.2020, 10:52
Оценка:  0
medved3558
все совковое до сих пор работает, а ватное не работает- изобретатели хреновы
Noblesse_obliger    18.04.2020, 10:09
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Он был тяжелее воздуха....
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