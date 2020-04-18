В России разбился самолет-амфибия, есть жертвы

Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска.

В России недалеко от Хабаровска разбился легкомоторный самолет-амфибия Л-4. Погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Хабаровского края РФ в субботу, 18 апреля.

"Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одними из причин падения самолета могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Л-4 – многоцелевой легкий самолет-амфибия, производится с 2005 года на НПО Авиатех в Самаре, максимальная вместимость – три человека.

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