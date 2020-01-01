Европарламент принял план восстановления экономики ЕС после COVID-19

Евродепутаты поддержали фискальные меры и одобрили выпуск облигаций, гарантированных бюджетом Евросоюза.

Европарламент одобрил план экономического восстановления стран Евросоюза от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщила пресс-служба Европарламента.

В частности, Европарламент поддержал фискальные меры ЕС, поддержку ликвидности для борьбы с COVID-19, а также одобрил выпуск облигаций, гарантированных бюджетом Евросоюза.

"Было очень важно, чтобы парламент подавляющим большинством высказался в пользу решительного плана экономического восстановления Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая восстановительные облигации, то есть возможность финансирования на международных рынках... Мы должны обеспечить, чтобы расходы, которые несет каждая страна в связи с этим кризисом, были распределены с этого момента", – сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.

Ожидается, что теперь одобренный пакет мер для восстановления европейской экономики будет рассмотрен Европейским советом 23 апреля.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией COVID-19. Объем расходов из бюджета ЕС был увеличен на 3,57 млрд евро и теперь составляет 172,2 млрд евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet