У берегов Японии произошло сильное землетрясение

Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока. Очаг залегал на глубине 454 км.

Информация об угрозе цунами пока не поступала Анадолу

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США в субботу, 18 апреля.

Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока – административного центра одноименной префектуры. Очаг залегал на глубине 454 километра.

Информация об угрозе цунами пока не поступала.

Напомним, 22 марта в столице Хорватии Загребе произошло землетрясение магнитудой 5,3. Оно оказалось самым мощным в стране за 140 лет. Пострадали 17 человек. Были повреждены 66 зданий и 23 автомобиля.

Также сообщалось, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6. Оно произошло в акватории Тихого океана, угроза цунами не объявлялась.

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