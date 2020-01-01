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У берегов Японии произошло сильное землетрясение

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Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока. Очаг залегал на глубине 454 км.
Информация об угрозе цунами пока не поступала
Информация об угрозе цунами пока не поступала
Анадолу

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США в субботу, 18 апреля.

Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока – административного центра одноименной префектуры. Очаг залегал на глубине 454 километра.

Информация об угрозе цунами пока не поступала.

Напомним, 22 марта в столице Хорватии Загребе произошло землетрясение магнитудой 5,3. Оно оказалось самым мощным в стране за 140 лет. Пострадали 17 человек. Были повреждены 66 зданий и 23 автомобиля.

Также сообщалось, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6. Оно произошло в акватории Тихого океана, угроза цунами не объявлялась.

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Теги: Япония, Землетрясения, Тихий океан, угроза цунами, цунами, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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