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В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Комментариев: 1
Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и паломников из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это произошло в субботу, 18 апреля.

Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и паломников из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Священный огонь появился в кувуклии – небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса – во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.

Ранее стало известно, что в этом году Православная церковь Украины из-за карантина может не получить Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

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Теги: церковь, Израиль, видео, Православие, огонь, Пасха, патриарх, Иерусалим, Благодатный огонь, Пасха Христова, верующие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
denis82    18.04.2020, 15:28
Оценка:  -1
denis82
хотелось бы, чтоб хоть раз это засняли...брехня короче..
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