В Испании число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч

Всего с начала пандемии в Испании выявили более 190 тысяч случаев заражения. Почти 75 тысяч человек выздоровели.

В Испании 20 043 человек умерли в результате пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные испанского Минздрава в субботу, 18 апреля.

За последние сутки число инфицированных выросло на 4 499, выздоровевших – на 3 166, умерших – на 565. Вчера сообщалось о 585 жертвах коронавируса. Антирекорд в Испании был зафиксирован в 1 апреля – тогда жертвами стали 950 пациентов.

Всего с начала пандемии в Испании выявили 191 726 случаев заражения, 74 662 пациента выздоровели.

Напомним, 18 апреля число умерших от COVID-19 в мире превысило 150 тысяч человек. При этом количество заболевших уже больше 2,2 млн, а выздоровели почти 570 тысяч.

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