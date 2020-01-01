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В штате Нью-Йорк разрешили заключать браки по видеосвязи

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С начала распространения COVID-19 в штате выросло число разводов, подчеркнул губернатор Эндрю Куомо.
В Нью-Йорке разрешили вступать в брак по видеосвязи
В Нью-Йорке разрешили вступать в брак по видеосвязи
 
На фоне эпидемии коронавируса власти штата Нью-Йорк официально разрешили заключать браки с помощью видеосвязи. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Эндрю Куомо.
 
"Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи", - написал он в Twitter.
 
Также Куомо подтвердил эту информацию на встрече с журналистами.
 
"Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий", - подчеркнул он.
 
Губернатор отметил, что с начала распространения COVID-19 в штате выросло число разводов, в то время как цифры по заключенным бракам несколько снизились. При этом точных данных по этим показателям он не привел.
 
Напомним, 10 апреля Куомо заявил, что ситуация с коронавирусом взята под контроль.
 
По данным университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в штате Нью-Йорк от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 131 человек, число зараженных превысило 235 тысяч.

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Теги: США, Нью-Йорк, видео, брак, бракосочетание, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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