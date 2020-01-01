Мадуро готов принять помощь в борьбе с COVID "даже от дьявола"

Венесуэльский лидер сделал такое заявление, говоря о возможности принятия помощи от президента Колумбии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов принять помощь в борьбе с распространением коронавируса от кого угодно, "даже от дьявола". Об этом он сказал 18 апреля во время выступления в эфире радиостанции АМ 750, пишет ТАСС.

"Принял бы я помощь от (президента Колумбии Ивана) Дуке? Я бы принял ее даже от дьявола, если бы это пошло на пользу здоровью людей (в Венесуэле)", - подчеркнул Мадуро.

Также он отметил, что выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент страны), которые должны состояться в 2020 году, могут быть перенесены на более поздний срок из-за COVID-19.

"Я не знаю, будут ли (парламентские) выборы в этом году. Сегодня было бы безответственно с моей стороны сказать, что выборы состоятся", - указал венесуэльский лидер.

Он добавил, что этот вопрос будет решать Верховный суд.

Напомним, о первых случаях заражения COVID-19 в Венесуэле стало известно 13 марта. О решении ввести карантин по всей стране Мадуро объявил 17 марта.

По данным университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту в Венесуэле коронавирусом заражены 227 человек, девять скончались и 113 выздоровели.

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