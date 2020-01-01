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США найдут на что потратить $500 млн, выделяемые ВОЗ - Трамп

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Американская администрация рассматривает варианты более эффективного использования средств, которые шли в бюджет ВОЗ.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация найдет более эффективный способ применения деньгам, которые Вашингтон ежегодно выделял в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он сказал 18 апреля, выступая на брифинге в Белом доме.
 
"Всемирная организация здравоохранения - мы обнаруживаем все больше и больше проблем. Есть другие способы потратить 500 миллионов долларов. Мы найдем способы направить их на то, чтобы оказать людям куда более ощутимую помощь", - подчеркнул Трамп.
 
Напомним, 15 апреля президент США поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.
 
Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса.

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Теги: США, ВОЗ, Трамп, финансирование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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