Елизавета II попросила отменить салют в ее день рождения

Из-за коронавируса день рождения королевы не будут отмечать "каким-то особенным образом", сообщил журналист Крис Шип.

Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить артиллерийский салют, который должен был прогреметь в ее 94-й день рождения 21 апреля. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил в своем микроблоге Twitter журналист британского телеканала ITV Крис Шип, освещающий события, связанные с королевской семьей.

Об отмене салюта королева попросила впервые за весь свой 68-летний срок правления, отметил Шип. Со ссылкой на источник в королевском дворце он пояснил, что Елизавета II считает салют "в свете сложившейся ситуации" неуместным.

Помимо салюта, по случаю дня рождения королевы на зданиях органов власти по всей стране традиционно вывешивают государственные флаги.

В этом году, как пишет Шип, правительство сообщило местным властям, что "при сложившихся обстоятельствах не ожидает, что все смогут следовать" этой традиции.

Кроме того, министерство по делам цифровизации, культуры, СМИ и спорта напоминает, что и в день рождения королевы следует соблюдать социальную дистанцию и другие меры по предотвращению распространения коронавируса, указывает далее журналист, поясняя, что эти и описанные ранее рекомендации "соответствуют пожеланиям" Елизаветы II.

Шип напомнил, что ранее из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 уже было объявлено об отмене торжественного развода караулов с выносом знамени, который традиционно проходит по случаю дня рождения королевы в июне.

При этом нет никаких планов относительно "альтернативных вариантов празднования".

В Букингемском дворце не намерены отмечать день рождения "каким-то особенным образом", и все видеозвонки членов королевской семьи друг другу в этот день будут носить частный характер, пишет далее журналист.

По его данным, в настоящий момент королева находится в Виндзоре, принц Чарльз - в Шотландии, принц Уильям - в Норфолке, а принц Гарри - в Лос-Анджелесе.

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